Как защититься от коронавируса: эксперты дали советы украинцам

Новый смертельно опасный коронавирус из Ухани стал все больше заявлять о себе уже за пределами Китая. Так, случаи уже зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Австралии, Канаде, Шри-Ланке, Камбодже, Германии, также госпитализированы с подозрением на заражение им пациенты в России, Беларуси и Украине.

Медики настаивают, что поводов для паники в наших краях пока нет, тем более, что согласно имеющимся данным инфицированные в Украине люди заразились не новым 2019-nCov, а другими видами коронавирусов, менее опасными для человека.

Коронавирус хоть и вышел за пределы Китая, но для нас пока угрозы нет Лига

Вместе с тем, как говорится, береженого Бог бережет. И игнорировать профилактику все же не стоит.

В связи в нарастающей над миром угрозой, эксперты напомнили, как можно снизить риск заражение смертельной инфекцией.

Так, специалисты ВОЗ рекомендуют избегать тесных контактов с кем-либо, у кого проявляются симптомы ОРВИ, в частности кашель, насморк, чихание, осиплость голоса. Также они напомнили, что вирус также может проявить себя лихорадкой и одышкой, и привести к таким состояниям, как пневмония, почечная недостаточность, которые чреваты летальным исходом.

"Ученые уже заявили, что этот вирус передался человеку от животного, затем мутировал и получил еще один механизм передачи – от человека к человеку, – говорит терапевт Наталья Гордиенко. – В связи с этим стоит быть осторожнее и употреблять в пищу только тщательно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, рыбу и т.д.".

Также эксперт порекомендовала на время отказаться от посещения птичьих рынков и избегать контакта с дворовыми животными.

Во избежание инфицирования медики рекомендуют не касаться руками лица (например, потирать нос или глаза), особенно если вы находитесь вне дома, а также чаще мыть руки – под проточной водой, с мылом и не менее 20 секунд за сеанс.

Если вы кашляете или чихаете, обязательно прикрывайте нос и рот одноразовым носовым платком, который сразу же выбросьте в урну после использования. При этом, почувствовав недомогание, обязательно обратитесь к врачу и пройдите необходимое обследование – это поможет избежать тяжелых последствий в случае, если вы заразились коронавирусом.

А вот с медицинскими масками доктора советуют не баловаться. "Надевать их уместно в случае контакта с больным или носителем инфекции в помещении или в местах скопления людей (они защищают от попадания на кожу и слизистые оболочки капель биологических жидкостей, содержащих частицы вируса), а вот если носить их постоянно, пользы никакой не будет, скорее наоборот она может усилить вероятность инфицирования", – отметила терапевт.

Кроме того, не стоит забывать об отказе от вредных привычек, здоровом питании и физической активности. "Все это поможет вам сохранить иммунитет крепким, а значит повысить шансы устоять перед атакой вирусов", – подытожила врач.

Психотерапевт Александра Литвинчук в свою очередь рекомендует прекратить излишнюю панику, что тоже повысит вашу устойчивость к вирусу. "Любые переживания и, тем более, панические состояния – это стресс для организма, который сам по себе может спровоцировать ослабевание иммунитета и повысить вероятность заболеть. Так что старайтесь сохранять спокойствие, проверяйте полученную информацию (ведь не секрет, что сейчас есть много нагнетающих обстановку фейков) и старайтесь отвлечься от темы коронавируса на что-то приятное для вас, создавайте сами себе хорошее настроение, но при этом не лезьте на рожон (откажитесь от поездок в эпицентр заражения и общения с инфицированными) и поддерживайте свой иммунитет (опять же, спорт, правильное питание, положительные эмоции, крепкий продолжительный сон)", – советует эксперт.

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