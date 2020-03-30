Как защитить легкие от коронавируса: спасет простой напиток

Одним из самых полезных напитков для укрепления иммунитета и здоровья легких, в том числе при пандемии коронавируса, считается чай с куркумой.

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По словам медиков, он способен предотвратить поражение легких. Об этом сообщает "Рамблер".

Так, согласно исследованиям, куркума очень эффективна из-за содержащегося в ней куркумина. Именно он защищает легкие от фиброза, к которому могут привести различные болезни и вирусы, в том числе COVID-19.

Чай с куркумой полезен для укрепления иммунитета и здоровья легких

По словам специалистов, куркумин способен на это из-за его противовоспалительных свойств. Помимо этого, специя также полезна при профилактике заболеваний толстой кишки и жировой болезни печени.

Отметим также, что при пандемии коронавируса медики в целом советуют пить много воды и теплых жидкостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

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