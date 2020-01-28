Как зарождаются коронавирусы: журналист описал страшную картину из Китая

Пристрастие китайцев к "мокрым рынкам" (мясо туда попадает еще живым) является главной причиной зарождения коронавирусов по типу 2019-nCoV.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Антон Семиженко. На своей странице в Facebook он напомнил, как в 2002 году все в том же Китае началась эпидемия атипичной пневмонии, SARS.

Зарождение коронавирусов в Китае "Вести"

"Мужчина в южнокитайском городе Фошань приготовил себе блюдо из курицы, кошки и змеи. Ему стало плохо. Вскоре заражение перешло на других. Китайское правительство официально молчало, ходили только слухи о странной болезни", – пишет он.

Затем, в начале 2003 года мужчина с этим вирусом попал в Гонконг. "Заразил десяток людей в гостинице. Оттуда вирус попал во Вьетнам, Бангладеш, Канаду – и так далее. Точно такой сценарий, как сейчас. И это тоже был коронавирус. Правда, китайское правительство сейчас более открытое", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фоне распространения коронавируса, от которого умерли уже более 100 человек, в СМИ появились фотографии предположительного места его зарождения — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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