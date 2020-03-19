Как за минуту сделать медицинскую маску: несколько полезных лайфхаков. Видео

На период карантина в связи с коронавирусом COVID-19 медики и власти призывают не покидать своих домов, а в случае острой необходимости появляться в местах, где есть другие люди, в медицинских масках.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Эксперты объясняют, что сам по себе этот аксессуар от вируса не способен защитить, однако может снизить риски заражения для окружающих, если вы сами являетесь источником инфицирования. То есть, они помогают защитить нас друг от друга.

Однако тут незадача – масок в аптеках не найти, а во всевозможных интернет-магазинах таковые если и есть, то цена на них космическая (от 14 гривен за штуку, и часто продаются только оптом от 50 штук). Учитывая, что это средство защиты необходимо менять каждые два часа или после каждого чиха, то запас из десяти штук может разойтись за день.

Итак, если у вас возникла острая необходимость покинуть дом и выйти в люди, а маски нет, эксперты рекомендуют прикрывать нос и рот обычным шарфом, платком или бафом из плотной ткани.

Если же такой вариант не подходит (жарко, нет соответствующих аксессуаров и т.д.), а шить не хватает времени и терпения, можно попробовать смастерить маску самому из подручных материалов, по одному из нижеперечисленных способов. Правда, срок службы таких масок будет более коротким, чем у аптечного аксессуара, тем не менее минут 30-60 они прослужат.

Способ первый: из бумажных полотенец

Для изготовления маски вам понадобится два бумажных полотенца, две канцелярские резинки и степлер. Сложите бумажные полотенца одно к одному, сверните их "гармошкой" с каждого края подверните, вложите в каждый подворот по резинке и зафиксируйте степлером.

Кстати, по такому же принципу более "долгоиграющую" маску можно сделать из льняного или хлопчатобумажного носового платка.

Способ второй: из влажных салфеток

Для этого вам понадобятся неароматизированные крупные влажные салфетки и нитка-резинка. Итак, предварительно высушите несколько салфеток (на ночь оставьте открытой всю упаковку или выньте из нее пару штучек). Сложите вместе две-три салфетки (количество зависит от их плотности) и с двух сторон протяните по небольшому отрезу резинки (после завяжите края резинки на узелки).

5

Способ третий: из бинта

Чтобы сделать такую маску, нужен широкий бинт и плотная бумага формата А5. Отрежьте два куска бинта по 60 см каждый. Оберните бумагу по широкой стороне несколько раз бинтом (так, чтобы получилось 6-8 слоев, в зависимости от плотности бинта). Пропустите по бокам отрезы (это будут завязки) и выньте бумагу. При желании в качестве дополнительного фильтра можно вложить внутрь также тонкий отрез ваты или сложенный в несколько слоев бинт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно использовать медицинскую маску.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!