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/ Пульмонология

Как выглядит коронавирус под микроскопом: появились снимки

2.6т
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Опубликованы фотографии коронавируса COVID-19, сделанные с помощью микроскопа.

Изображения были сделаны в лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", сообщает Life (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Как выглядит коронавирус под микроскопом: появились снимки

pixabay.com

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц – 100-120 нанометров (миллиардная доля метра).

ГНЦ "Вектор" имеет одну из самых полных коллекций вирусов, включая образцы лихорадки Эболы, натуральной оспы, SARS и другие.

Как выглядит коронавирус под микроскопом: появились снимки

life.ru

Как выглядит коронавирус под микроскопом: появились снимки

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 19 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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