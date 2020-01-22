"Как в ужастике про зомби!" Сеть поразили кадры перевозки зараженного коронавирусом в Китае

Кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

Уровень панических настроений еще сильнее начал расти после распространении этого видео в соцсетях. Вскоре ролик также подхватили СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новости Китай заявил о сотнях инфицированных смертельным коронавирусом

Сеть поразили кадры перевозки зараженного коронавирусом Скриншот с видео

На нем можно увидеть, как медработники в специальной одеждой грузят больного в так называемом скафандре в машину скорой помощи.

Пользователи в сети написали, что увиденное напоминает кадры из фильмов ужасов или картин про зомби-апокалипсис.

Chiny. Tak wygląda transport zarażonych nowym śmiercionośnym wirusem atakującym drogi oddechowe. pic.twitter.com/qO9OGwCVdd — Mag (@czarymarybum777) 21 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В настоящее время имеется 440 подтвержденных случаев заражения этим вирусом, скончались уже девять больных. Он распространился на несколько китайских провинций, а также за рубежом, в том числе в США, Таиланд и Южную Корею.

Медики уже предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

На фоне всеобщей паники ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая начали разработку вакцины против этого вируса.

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