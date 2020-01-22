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/ Пульмонология

"Как в ужастике про зомби!" Сеть поразили кадры перевозки зараженного коронавирусом в Китае

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Кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

Уровень панических настроений еще сильнее начал расти после распространении этого видео в соцсетях. Вскоре ролик также подхватили СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Сеть поразили кадры перевозки зараженного коронавирусом

Сеть поразили кадры перевозки зараженного коронавирусом

Скриншот с видео

На нем можно увидеть, как медработники в специальной одеждой грузят больного в так называемом скафандре в машину скорой помощи.

Пользователи в сети написали, что увиденное напоминает кадры из фильмов ужасов или картин про зомби-апокалипсис.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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