Вместо маски – каски и бутылки: неожиданные фото паникеров из Китая "рвут" соцсети

Жители Китая защищаются от коронавируса 2019-nCoV с помощью пластиковых бутылок и пакетов.
Как пишет Daily Mail, люди сильно напуганы, что могут заразиться, поэтому идут на отчаянные меры.
В публичных местах, таких как метро, аэропорты, супермаркеты, часто можно видеть людей в полиэтиленовых пакетах или с большими бутылками на голове.
Эти кадры вызвали ажиотаж в сети и массово распространяются пользователями.
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как в Китае спасаются от коронавируса
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.