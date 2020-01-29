Вместо маски – каски и бутылки: неожиданные фото паникеров из Китая "рвут" соцсети

Жители Китая защищаются от коронавируса 2019-nCoV с помощью пластиковых бутылок и пакетов.

Как пишет Daily Mail, люди сильно напуганы, что могут заразиться, поэтому идут на отчаянные меры.

В публичных местах, таких как метро, аэропорты, супермаркеты, часто можно видеть людей в полиэтиленовых пакетах или с большими бутылками на голове.

Эти кадры вызвали ажиотаж в сети и массово распространяются пользователями.

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как в Китае спасаются от коронавируса Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.

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