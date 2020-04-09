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/ Пульмонология

Как узнать, что уже переболел коронавирусом: названы 5 признаков

26.6т
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Человек может переболеть коронавирусом в легкой форме и без опасных симптомов, даже не заметив этого.

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Такой вывод сделали ученые из Оксфордского университета в Великобритании, предположив, что людей, которые уже переболели COVID-19, может быть гораздо больше, чем зафиксировано официальной статистикой, пишет "Главком".

Были названы 5 симптомов, которые свидетельствуют о перенесенной коронавирусной инфекции.

Как узнать, что уже переболел коронавирусом: названы 5 признаков

Как узнать, что уже переболел коронавирусом: названы 5 признаков

Потеря обоняния

Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили, что некоторые клетки в носу содержат белки, которые служат мишенью коронавируса: нацеливаясь на них, вирус проникает в организм. Заражение таких клеток может привести к потере обоняния, ощущению несуществующих запахов. Ученые заявили, что люди с таким симптомом "могут быть одними из скрытых носителей, способствующих быстрому распространению COVID-19".

Воспаление глаз

Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус "может вызывать легкий фолликулярный конъюнктивит". При этом наблюдаются налитые кровью глаза, жжение, образование гноя и зуд.

Диарея

В Ухане обследование 204 пациентов показали: почти половина (48,5%) обратились в больницу с проблемами пищеварения в качестве основного симптома заболевания коронавирусной инфекцией. Они жаловались на диарею.

Боль в животе

Британские эксперты обратили внимание, что сейчас в больницах страны наблюдается увеличение пациентов с COVID-19, у которых проявляются не столько респираторные нарушения, сколько брюшные (конкретно боль в животе). По словам медиков, она может быть следствием развития пневмонии в нижних долях легких.

Усталость

ВОЗ констатирует, что в виде знака коронавирусного заболевания человек может испытывать чувство необычайно сильной для него усталости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине зафиксировали случай бессимптомного протекания коронавируса – у пациентки наблюдалась только усталость.

  • Большинство пациентов в Китае заразились коронавирусом от людей, которые были инфицированы, но симптомы у них еще не появились.

  • В США ученые заявили, что человек, который инфицирован коронавирусом, может заразить других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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