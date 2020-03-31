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/ Пульмонология

Как уберечься от коронавируса и не заразить других: японский иммунолог дал советы

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Лучше уберечься самому и не заразить окружающих во время пандемии коронавируса поможет строгое соблюдение всех рекомендаций медиков и карантинных ограничений.

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В этом убежден доктор медицины, иммунолог из японского Университета Киото Такаюки Миядзава. В то же время Такаши Хирано из посольства Японии в Украине на своей странице в Facebook простыми словами описал его советы относительно того, что каждый человек должен делать сейчас, чтобы не распространять вирус.

Отмечается, что COVID-19 (SARS-CoV-2) не является "неизвестным вирусом", а всего лишь версией SARS-CoV-1. Оба они сходны между собой, поэтому меры противодействия по ним почти одинаковы. Ученый из Японии, которая как нельзя лучше справляется с пандемией, убежден, что уже скоро ученые изобретут лекарство от нового коронавируса, а пока каждому стоит самому постараться минимизировать риск заражения им.

Как уберечься от коронавируса и не заразить других: японский иммунолог дал советы

"Сейчас важно остановить распространение. Многие люди не замечают, что они уже больны из-за отсутствия симптомов. Это опасно, ведь они бессознательно передают вирус. А другие могут умирать из-за подобной передачи", – передает слова ученого Хирано.

Кроме этого, добавляет он, нужно изменить восприятие – в частности, сосредоточиться на том, как не передать вирус другим, а не как не заболеть им.

Как уберечься от коронавируса и не заразить других: японский иммунолог дал советы

"Вирус не передается обычным дыханием, зато кашлем и слюной. Но если больные носят маски, они предотвращают передачу инфекции другим. Поэтому дышите носом, а не ртом: если вирус умножится в глубине твоих легких, то уже конец", – убеждает ученый.

Также он отмечает, что в основном вирус передается руками, поэтому, когда выходите из дома, не надо прикасаться к глазам, носу, губам и рту.

"О местах, где есть скопление людей, возможно, вам страшно, но если не очень шумно – то можно и ходить туда", – цитирует иммунолога Хирано.

Японии удается держать коронавирус под контролем

Японии удается держать коронавирус под контролем

dw.com

Кроме этого, японский иммунолог рекомендует:

  • если разговариваешь с несколькими людьми – надевай маску;

  • если ешь с кем-то – молчи, концентрируйся на еде и смакуй. Разговаривать можно после еды, но уже с маской;

  • когда возвращаешься домой – сразу мой руки, если антисептик есть у дверей, то пользуйся им, мыть нужно и ручку двери;

  • не пей алкоголь: он сам по себе вреден, а когда ты пьянеешь, то говоришь активнее;

  • принимай душ как можно раньше после возвращения домой.

"Все. Эти вещи будут предотвращать массовом заражениям. Если города будут закрыты, то заведения питания закроются обязательно. И другие тоже обанкротятся. Не думай, что это чужое дело. И ты тоже когда-то заболеешь. Чтобы спастись, питайся здоровой пищей, спи хорошо, прекрати курить", – подытожил Хирано рекомендации от японского ученого.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала необычную инструкцию о том, какие симптомы отличают коронавирус COVID-19 от гриппа и просто муд*ка.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Советы врачей
Место
Япония
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