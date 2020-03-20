Как спастись пожилым людям от коронавируса: ценные советы

В сети появились советы, как действовать во время пандимии коронавируса пожилым людям.

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Об этом на своей странице в Instagram написал специалист по YouTube и видеорекламе Андрей Шатырко. Он посоветовал всем пользователям позвонить своим родителям или бабушке с дедушкой и рассказать о том, как нужно вести себя во время карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отметим, что наиболее инфицированию и тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены именно пожилые люди.

Так, Шатырко дал людям 60+ такие советы:

Оставайтесь дома. Выходите в случае крайней необходимости.

Часто мойте руки не менее 30 секунд или обрабатывайте их антисептиком.

Поговорите со своим семейным врачом о запасе лекарств, который надо иметь дома.

Хорошо питайтесь, заботьтесь о здоровом сне и психологическом комфорте.

Используйте защитную маску, если заболели и имеете кашель или насморк.

Дезинфицируйте мобильные телефоны, а также поверхности. Проветривайте помещение.

Будьте постоянно на связи с родными и близкими.

Знайте симптомы COVID-19: повышение температуры, кашель и одышка.

Не нервничайте.

Коронавирус в Украине продолжил набирать обороты – заболели уже 26 человек в разных областях и 3 из них умерли. В мире самая тревожная ситуация в Италии – там заразились более 41 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

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