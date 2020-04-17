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/ Пульмонология

Как спастись от дыма и гари: Комаровский дал важные советы

2.1т
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Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал полезные советы, что делать при сильном задымлении на улице.

На своем сайте медик посоветовал украинцам избегать долгого пребывания на отрытом воздухе и придерживаться мер безопасности.

Дым в Киеве

Дым в Киеве

10 советов от Комароровско, когда на улице дым:

  • Находясь на улице стоит избегать физических нагрузок. Нужно дышать носом и не совершать глубоких вдохов. По возможности накрыть волосы головным убором.

  • Отменить утренние пробежки на воздухе.

  • По возвращению домой нужно сразу же переодеться и принять душ.

  • Дома необходимо закрыть все окна. По возможности включить кондиционер или бытовой очиститель воздуха.

  • В доме нужно поддерживать нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %. То есть необходимо включить увлажнитель, вымыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и прочее.

  • Для избегания пересыхания слизистых оболочек нужно много пить жидкости, а также регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

  • Нельзя допускать порчи воздуха в дом. Не нужно, например, жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины.

  • При наличии у ребенка хронической болезни легких (например, бронхиальная астма), стоит обсудить с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

  • Нельзя самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. При тяжелом кашле нужно пить много воды и обратиться к врачу.

  • Бумажные, тканевые маски не защищают от дыма. Однако, марлевая маска, смоченная водой, поможет увлажнить слизистую оболочку и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина Киев
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