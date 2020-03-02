Как провериться на коронавирус: в Минздраве дали советы

В Министерстве здравоохранения Украины дали советы, что делать гражданам, которые выявили у себя симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019.

В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу, пишет "ВВС Украина".

В ведомстве описали как выглядит проверка на коронавирус в Украине. У человека берут первый анализ в больнице, куда его привезли. Там его проверяют на все виды острых респираторных инфекций. Если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там нет результатов, анализ передают в Киев.

В Минздраве отметили, что только в столице есть тесты на коронавирус.

Во вторник, 10 марта, Украина получит новую партию тестов. В аптеке их купить пока невозможно.

Также в министерстве добавили, что для приема пациентов с коронавирусом определены госпитальные базы в каждом регионе страны.

По словам руководителя пресс-службы КГГА Натальи Вишневской, в киевских больницах есть специальные инфекционные отделения с боксами, которые соответствуют необходимым требованиям. Это три общие больницы, а также три детские.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецка заявила, что Всемирная организация здравоохранения предоставила стране 30 наборов реагентов. Они содержат около 3000 реакций, чего хватит, чтобы проверить более 900 человек.

Напомним, что по в Украине пока нет ни одного пациента, зараженного коронавирусом, однако эта инфекция распространяется в Италии и Чехии, где находится много украинцев.

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