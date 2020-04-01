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/ Пульмонология

Как проверить работу легких дома: врач дал простую инструкцию

4.4т
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Торакальный хирург, кандидат медицинских наук и руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец рассказал украинцам, как проверить свои легкие дома, чтобы не пропустить сбоев, свидетельствующих о пневмонии.

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Инструкцию он озвучил в комментарии "Фактам". Чтобы вовремя заметить проблемы в работе легких, по словам врача, важно знать об опасных признаках — "красных линиях".

Как проверить работу легких дома: врач дал инструкцию

Как проверить работу легких дома: врач дал инструкцию

the-challenger.ru

Как проверить легкие самостоятельно?

1. Определить частоту дыхания.

"Самому это сделать сложно, ведь человек, сосредоточенный на подсчете дыхательных движений, автоматически замедляет или увеличивает их частоту. Поэтому вести подсчет должен кто-то близкий, причем важно, чтобы он заранее вас не предупреждал. Вы находитесь в спокойном состоянии спите, смотрите телевизор, а человек рядом пусть засекает на часах минуту, в течение которой считает ваши дыхательные движения. Если их количество не превышает 20 норма. Выше красная линия", – разъяснил хирург.

При этом врач предупредил: этот тест не всегда информативен на 100%. О точном результате скажут только в больнице.

Пульсоксиметр

Пульсоксиметр

0372.ua

2. Оценить насыщение крови кислородом — сатурацию

При нормальном раскладе сатурация составляет 90-100%. Существует два способа ее проверить.

Первый – с помощью пульсоксиметра. Датчик, напоминающий прищепку, чаще всего надевается на указательный палец руки и очень быстро показывает уровень сатурации.

Второй способ – измерить насыщение крови кислородом смартфоном. Для этого следует активировать специальное приложение в разделе Health и активировать соответствующую опцию. Приложить палец к датчику и зафиксировать результат.

"Если кровь достаточно насыщена кислородом, пульс находится в пределах 60−80 ударов в минуту, а частота дыхания ниже 20, то с легкими все в порядке. Даже в случае появления симптомов, по которым можно заподозрить коронавирусную инфекцию, такой человек пока в госпитализации не нуждается", – пояснил Симонец.

Он также предостерег от фейковых тестов проверки дыхания, которые широко распространяются в сети.

Один из них рекомендует задержать дыхание на 20 секунд. Если получилось — значит, жизненная емкость легких якобы в порядке. На самом деле, по словам врача, тренированный человек может задерживать дыхание на минуту и больше. А малоподвижные или пожилые люди, либо имеющие хронические заболевания не продержатся и 20 секунд. "Но это ничего не значит, кроме того, что тест неэффективен", – резюмировал он.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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