Как предотвратить распространение коронавируса от человека к человеку: в Минздраве дали ответ

Обязательное ношение маски в общественных местах, которое с 6 апреля введено в Украине, является превентивной мерой, которая помогает предотвратить распространение возбудителя коронавируса COVID-19 от человека к человеку.

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Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, сочетание к ношению маски соблюдение дистанции между людьми позволит избежать контакта с потенциально инфицированным человеком.

Ляшко в очередной раз призвал украинцев оставаться на самоизоляции. Особенно это имеет отношение к старикам и людям, имеющим хронические заболевания. По его словам, именно у этих слоев населения при инфицировании коронавирусом чаще всего возникают осложнения, иногда даже несовместимые с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что часть карантинных мероприятий, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября.

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