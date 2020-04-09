Как правильно пользоваться респираторами: украинцам дали советы
В Центре общественного здоровья Украины заявили, что респираторы, защищающие от инфицирования коронавирусом COVID-19, не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.
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Советы, как правильно использовать респираторы опубликованы в Facebook учреждения. Там напомнили, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Кроме того, респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала.
Как надевать респиратор:
длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам – побриться;
если носите очки, их следует снять перед надеванием респиратора;
руки обработать;
заведите резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладонь под ними;
приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши;
расправьте респиратор на лице, сожмите носовую пластину пальцами обеих рук;
проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались – для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.
"После каждого надевания надо делать так называемый тест ладони: держите руки перед респиратором и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить респиратор на лице", – сказано в сообщении.
В центре отметили, что при уходе за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, внешняя поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами. В таком случае респиратор можно использовать только как одноразовое средство.
Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным. Обычно, производители отмечают максимальный срок использования респираторов – не более восьми часов непрерывной работы или одна рабочая смена.
Качественный и эффективный респиратор имеет следующие параметры:
носовой зажим из мягкого металла;
высокую плотность фиксации на лице;
не препятствует нормальному дыханию;
простоту в уходе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз.