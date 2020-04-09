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/ Пульмонология

Как правильно пользоваться респираторами: украинцам дали советы

2.9т
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В Центре общественного здоровья Украины заявили, что респираторы, защищающие от инфицирования коронавирусом COVID-19, не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Советы, как правильно использовать респираторы опубликованы в Facebook учреждения. Там напомнили, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Кроме того, респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала.

Небритых не защищает: украинцам дали советы, как правильно пользоваться респираторами

Как надевать респиратор:

  • длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам – побриться;

  • если носите очки, их следует снять перед надеванием респиратора;

  • руки обработать;

  • заведите резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладонь под ними;

  • приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши;

  • расправьте респиратор на лице, сожмите носовую пластину пальцами обеих рук;

  • проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались – для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

"После каждого надевания надо делать так называемый тест ладони: держите руки перед респиратором и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить респиратор на лице", – сказано в сообщении.

В центре отметили, что при уходе за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, внешняя поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами. В таком случае респиратор можно использовать только как одноразовое средство.

Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным. Обычно, производители отмечают максимальный срок использования респираторов – не более восьми часов непрерывной работы или одна рабочая смена.

Качественный и эффективный респиратор имеет следующие параметры:

  • носовой зажим из мягкого металла;

  • высокую плотность фиксации на лице;

  • не препятствует нормальному дыханию;

  • простоту в уходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз.

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Автор
Глеб Иванов
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