Как правильно носить и снимать маску: лайфхаки

Чтобы медицинская маска была эффективной и действительно защищала человека, ее нужно правильно носить.

Правила того, как надеть и снять медицинскую маску, собрал "Лайфхакер". Портал напомнил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют надевать маску в двух случаях:

Если вы здоровы, но близко общаетесь с человеком, имеющим признаки респираторной инфекции: кашель, повышенную температуру, насморк, боль в горле и так далее.

Если у вас самих такие симптомы.

При этом медицинское подразделение правительственного портала Гонконга настаивает, что лицо необходимо защищать маской, если:

Вы находились в тесном (на расстоянии до 2 метров) контакте с людьми, у которых на тот момент были или вскоре появились признаки ОРВИ. В таком случае вы должны носить маску как минимум 10 дней после этого контакта.

Вы посещаете больницы или клиники либо же работаете в них.

Вам приходится проводить время в людных и плохо проветриваемых местах: метро, тесном переполненном офисе, супермаркете, маленьком классе.

Ваша работа связана с продуктами питания или же обслуживанием пассажиров в общественном транспорте.

Медицинская маска Поиск

Существует несколько видов масок. Одноразовые используют несколько часов, а затем обязательно выбрасывают. Снимать, а затем снова надевать такую маску нельзя.

Многоразовые изготовлены из плотной моющейся ткани, которую производители рекомендуют стирать в горячей воде в соответствии с инструкцией.

"Их не всегда удаётся очистить должным образом, и это действительно проблема", – предупредил Уильям Шаффнер, профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта (Нэшвилл, США).

Кроме того, исследование 2015 года показало, что медработники, предпочитающие многоразовые маски, страдают от ОРВИ чаще, чем их коллеги, которые пользуются одноразовыми вариантами. Причина как раз в сложности очистки.

Что касается респираторов, то американская некоммерческая организация Consumer Reports, которая занимается защитой прав потребителей, предупреждает: его сложно надеть так, чтобы избежать протечек. Например, американские работники сферы здравоохранения обязаны проходить ежегодный тест, чтобы доказать, что умеют правильно пользоваться устройством.

Как правильно надеть медицинскую маску

1. Чистыми руками поднесите маску к лицу (внутренней стороной, если её удалось идентифицировать).

Нижним краем она должна накрыть подбородок, а верхним – ноздри и кончик носа. Ноздри должны быть прикрыты обязательно!

2. Закрепите маску на лице

Как именно, зависит от вида аксессуара.

Маска с ушными петлями. Просто наденьте каждую петлю на ухо.

Маска с эластичными петлями. Наденьте маску так, чтобы нижняя петля оказалась на затылке или шее, а верхняя – в районе макушки.

Маска с завязками. Некоторые маски поставляются с полосками ткани с верхней и нижней стороны. Поднимите маску за верхние завязки и закрепите их бантиком чуть ниже макушки. Нижние пока оставьте свободными: их надо будет завязать на затылке, но только после следующего шага.

Правильно надетые медицинские маски Анна Гуридова / Лайфхакер

3. Отрегулируйте носовую часть

Большим и указательным пальцами придайте верхнему гибкому краю маски форму вашего носа.

4. Расправьте маску на лице

Она должна полностью закрывать подбородок и нижнюю часть носа. Пальцами плотно прижмите маску к лицу и убедитесь, что между нею и кожей нет зазоров.

Для наглядности ВОЗ представила видео, как правильно надевать маску с ушными петлями (другие модели надеваются аналогично).

Как правильно снимать маску

Освобождать лицо от маски тоже важно по определённому алгоритму:

Тщательно вымойте руки.

Не прикасайтесь к передней части маски: скорее всего, на ней есть вирусы или бактерии.

Снимая маску, держитесь только за её петли или завязки.

Положите использованную маску в полиэтиленовый пакет, завяжите его и бросьте в мусорное ведро. В больницах, как правило, есть специальные урны для утилизации биологически опасных предметов, таких как использованные маски и перчатки.

Опять вымойте руки тёплой водой с мылом или воспользуйтесь дезинфицирующим средством.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сшить маску в домашних условиях.

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