Как подписать декларацию с врачом онлайн: инструкция на время карантина

Во время карантина из-за пандемии коронавируса украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом онлайн.
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Такую возможность предоставляет сервис HELSI.me. На нем можно выбрать врача, проверить его в Национальной службе здоровья Украины и есть ли у него свободные места.
Как подписать декларацию с врачом онлайн
Чтобы заключить декларацию с врачом, нужно сделать следующие шаги:
зайти на страницу https://helsi.me/
ввести в поиске специальность врача
выбрать район, где вы зарегистрированы или живете
выбрать врача, удобную дату и время приема
зарегистрироваться
ввести свой номер телефона, после чего должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль необходимо сохранить
заполнить поля регистрационной формы.
Также стоит позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код, но может понадобиться тетрадь или дополнительные документы.
Как писал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины рекомендует поликлиникам и больницам на период карантина выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом.
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