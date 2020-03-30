Как победить коронавирус до появления вакцины: названы условия

Остановить распространение коронавируса до появления вакцины возможно, если соблюдать несколько простых условий.

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Как заявил "Вечерней Москве" врач-эпидемиолог Михаил Фаворов, необходимо информирование людей о масштабах эпидемии, а также всеобщая самоизоляция.

Необходима всеобщая самоизоляция pixabay.com

Он сравнил нынешнюю ситуацию со вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2002 году, когда власти фактически пустили ситуацию на самотек.

"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", – отметил Фаворов.

Эксперт подчеркнул, что при грамотной организации борьбы с коронавирусом эпидемия отступит раньше, чем будет разработана вакцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа британских ученых заявила, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

США могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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