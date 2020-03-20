Как перестать трогать лицо: названы "противокоронавирусные" способы

Человек касается своего лица в среднем 16 раз в час. От этой привычки нужно избавляться на период пандемии коронавируса COVID19.

Как пишет Healthline, рот и глаза – это области, где вирусы могут проникнуть в организм наиболее легко. Лучшая профилактическая мера – избегать как можно большего касания лица.

pixabay.com

Для этого поможет использование ароматизированного мыла или дезинфицирующего средства. Запах привлечет ваше внимание к расположению ваших рук.

Держите руки занятыми. Если вы дома смотрите телевизор, попробуйте сложить белье, перебрать почту или держать что-то в руках.

Если вы на собрании или сидите в школьном классе, то сложите пальцы и положите их на колени.

Наконец, если вы знаете, что обычно прикасаетесь к своему лицу, то ношение перчаток может быть эффективным напоминанием об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, меньше половины случаев (44%) заражения китайским коронавирусом COVID-19 произошли при контакте с бессимптомными носителями болезни.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!