Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Как перестать трогать лицо: названы "противокоронавирусные" способы

896
Читать материал на украинском

Человек касается своего лица в среднем 16 раз в час. От этой привычки нужно избавляться на период пандемии коронавируса COVID19.

Как пишет Healthline, рот и глаза – это области, где вирусы могут проникнуть в организм наиболее легко. Лучшая профилактическая мера – избегать как можно большего касания лица.

Как перестать трогать лицо: названы "противокоронавирусные" способы

pixabay.com

Для этого поможет использование ароматизированного мыла или дезинфицирующего средства. Запах привлечет ваше внимание к расположению ваших рук.

Держите руки занятыми. Если вы дома смотрите телевизор, попробуйте сложить белье, перебрать почту или держать что-то в руках.

Если вы на собрании или сидите в школьном классе, то сложите пальцы и положите их на колени.

Наконец, если вы знаете, что обычно прикасаетесь к своему лицу, то ношение перчаток может быть эффективным напоминанием об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, меньше половины случаев (44%) заражения китайским коронавирусом COVID-19 произошли при контакте с бессимптомными носителями болезни.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости