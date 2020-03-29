Как передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение

Коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом, аэрогенным путем заражение не происходит.

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Такие выводы Всемирной организации здравоохранения озвучил на брифинге в воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"ВОЗ выпустила обновленные рекомендации по механизму передачи болезни. Есть два пути передачи – воздушно-капельный и контактный. В случае с первым речь идет именно о каплях. Большие капли оседают на поверхностях и через них человеку может передаваться вирус. Аэрогенным путем заразиться нельзя. Поэтому действуют стандартные меры профилактики. Наиболее опасен человек, у которого есть признаки респираторного заболевания. Он должен надевать маску при контакте с людьми", – пояснил он.

Ляшко добавил, что ВОЗ опровергла передачу коронавируса фекально-оральным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые сделали вывод, что коронавирус может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

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