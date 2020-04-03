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/ Пульмонология

Коронавирус передается даже при дыхании: в США опровергли данные ВОЗ

5.7т
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Коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем не только при кашле или чихании, но даже в разговоре или в процессе дыхания.

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Такими выводами с рабочей группой администрации президента США Дональда Трампа поделилась научная комиссия. Письмо американского эпидемиолога Харви Файнберга, отправленное в ответ на запрос Белого дома, обнародовало CNN.

"Результаты проведенных исследований не опровергают возможность аэрозолизации вируса при нормальном дыхании", – сказано в ответе.

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Файнберг заявил, что аэрозольные капли, образующиеся при разговоре или, возможно, даже при дыхании, также могут распространять вирус. Эти выводы, по его словам, во многом объясняют факты заражения врачей и медсестер в больницах китайского Уханя, которые заболели, когда снимали защитное снаряжение, мыли полы или контактировали друг с другом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в результате вдыхания капель, выделяемых при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа инфицированного человека.

При этом в ВОЗ заверили, что аэрогенным путем (при дыхании) коронавирус якобы не передается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые сделали вывод, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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Lv Artem
Lv Artem
Остается только сделать открытие, что он парит в воздухе, живет в воде и попадая в воду при испарении выпадает с дождем.
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