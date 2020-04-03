Коронавирус передается даже при дыхании: в США опровергли данные ВОЗ

Коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем не только при кашле или чихании, но даже в разговоре или в процессе дыхания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такими выводами с рабочей группой администрации президента США Дональда Трампа поделилась научная комиссия. Письмо американского эпидемиолога Харви Файнберга, отправленное в ответ на запрос Белого дома, обнародовало CNN.

"Результаты проведенных исследований не опровергают возможность аэрозолизации вируса при нормальном дыхании", – сказано в ответе.

Как передается коронавирус: в США заявили о новых опасных путях topspb.tv

Файнберг заявил, что аэрозольные капли, образующиеся при разговоре или, возможно, даже при дыхании, также могут распространять вирус. Эти выводы, по его словам, во многом объясняют факты заражения врачей и медсестер в больницах китайского Уханя, которые заболели, когда снимали защитное снаряжение, мыли полы или контактировали друг с другом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в результате вдыхания капель, выделяемых при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа инфицированного человека.

При этом в ВОЗ заверили, что аэрогенным путем (при дыхании) коронавирус якобы не передается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые сделали вывод, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!