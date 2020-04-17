Как отличить весеннюю аллергию от коронавируса: озвучены простые принципы

У весенней аллергии и коронавируса COVID-19 есть схожие симптомы, но различить два этих заболевания не трудно.

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Как пишет Daily Geek Show, лихорадка обычно возникает не из-за аллергии, а из-за вирусной или бактериальной инфекции.

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Хотя аллергия может привести к усталости и боли в теле, но обычно боль является признаком наличия патогена.

Если у вас тошнота и диарея, это также может означать, что у вас коронавирус, а не сезонная аллергия.

Одним из наиболее отличительных признаков коронавируса является полная потеря обоняния и вкуса, которую следует отличать от заложенного носа, вызванного аллергией, при котором ограничивается обоняние человека.

Как писал OBOZREVATEL, люди, страдающие сезонной аллергией, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.