ads pixel
Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Как отличить коронавирус от сердечного приступа: симптомы похожи

Читать материал на украинском

И при заболевании коронавирусом COVID-19, и при сердечном приступе может проявиться похожий симптом – одышка.

В пресс-службе Британского фонда сердца (BHF) объяснили, как различить эти заболевания.

Как отличить коронавирус от сердечного приступа: симптомы похожи

При коронавирусе одышка может сопровождаться лихорадкой с температурой 38 градусов и выше. Также возникает непрерывный кашель.

Во время сердечного приступа наряду с одышкой пациент может испытывать боль в груди или дискомфорт, который внезапно возникает и не проходит. У некоторых боль может распространиться на руки, шею, челюсть, спину, живот. Иногда возникают чувство тошноты, головокружение, потливость.

В случае с сердечным приступом необходимо срочно вызывать "скорую помощь". До ее прибытия больному следует сесть в кресло, принять аспирин и сохранять спокойствие.

Если подтвержден коронавирус, нужно оставаться в самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 19 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

В Украине число инфицированных увеличилось до 16 человек (в Черновицкой области – 10, в Житомирской – 1, в Донецкой – 1, в Киевской области – 2, в Киеве – 2). Два из этих случаев летальные.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости