Как отличить коронавирус от сердечного приступа: симптомы похожи

И при заболевании коронавирусом COVID-19, и при сердечном приступе может проявиться похожий симптом – одышка.
В пресс-службе Британского фонда сердца (BHF) объяснили, как различить эти заболевания.
При коронавирусе одышка может сопровождаться лихорадкой с температурой 38 градусов и выше. Также возникает непрерывный кашель.
Во время сердечного приступа наряду с одышкой пациент может испытывать боль в груди или дискомфорт, который внезапно возникает и не проходит. У некоторых боль может распространиться на руки, шею, челюсть, спину, живот. Иногда возникают чувство тошноты, головокружение, потливость.
В случае с сердечным приступом необходимо срочно вызывать "скорую помощь". До ее прибытия больному следует сесть в кресло, принять аспирин и сохранять спокойствие.
Если подтвержден коронавирус, нужно оставаться в самоизоляции.
Как сообщал OBOZREVATEL, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 19 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.
В Украине число инфицированных увеличилось до 16 человек (в Черновицкой области – 10, в Житомирской – 1, в Донецкой – 1, в Киевской области – 2, в Киеве – 2). Два из этих случаев летальные.
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