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/ Пульмонология

Коронавирус или простуда: врач назвал 5 отличий

1.4т
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Новый китайский коронавирус COVID-19 потихоньку подбирается к нашим границам – накануне подтвердился случай заражения в соседней Беларуси.

Медики говорят, что проявления коронавируса очень похожи на симптомы других ОРВИ, потому не рекомендуют мешкать с обращением за медпомощью.

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Однако врач Дмитрий Симкин у себя на странице в Instagram написал, что коронавирус не получится перепутать с менее опасной "простудой" и рассказал об отличиях, которые дадут понять, какой именно вирус вас атаковал.

"Коронавирус проявляется внезапно. Часто в начале ОРВИ вы как бы балансируете: болеть-не болеть, что ощущается очень явно. Однако в случае с COVID-2019 все иначе! Заболевание начинается резко, без предшествующих симптомов", – пишет эксперт.

От подчеркивает, что при заражении COVID-2019 температура тела может подняться до 39,5 градусов в течение короткого времени и держаться примерно на таком уровне постоянно. При простуде же обычно температура тела не превышает 38 градусов.

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"Известно, что в 80% случаев у пациентов обнаружили сухой кашель. Он может быть не сильным, однако изнуряющим, при этом больному сложно откашляться. Для ОРВИ характерен в большей степени мокрый кашель или вообще его отсутствие", – уточнил Симкин.

По словам врача, слабость и состояние усталости сопровождает любую вирусную инфекцию, при этом при COVID-2019 эти состояния более ощутимые и мощные.

"На поздних стадиях заражения коронавирусом можно почувствовать сильную одышку, боль в груди и тахикардию. Стоит заметить, что данный симптом является самым опасным из всех вышеперечисленных", – подытожил врач.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на украинской границе задержали людей с подозрением на коронавирус.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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