Как отличить коронавирус от конъюнктивита: доктор назвала признаки

Одним из симптомов коронавируса может быть покраснение глаз, но воспаление слизистой глаз происходит и при обычном конъюнктивите.

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Заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская рассказала, как различить эти симптомы, пишут "Факты".

Как отличить обычный конъюнктивит от "коронавирусного"

"Предварительно выяснить, из-за чего глаза покраснели, беспокоят боль и рези, можно и самому. Если человек, проснувшись утром, видит, что глаза закисли, и он с трудом разлепил веки, есть много желтоватой слизи, то это бактериальный конъюнктивит", – отметила она.

При вирусном воспалении слизистая глаза краснеет, усиливается слезотечение, иногда появляется светобоязнь. Характерно, что отделяемой слизи утром немного и практически всегда задеты оба глаза.

По словам Витовской, лечение вирусного конъюнктивита сложное и обычно затягивается на две-три недели.

Доктор посоветовала для избегания попадания микробов в глаза и уменьшения риска заражения как можно чаще и тщательно мыть руки. На улице можно использовать специальные влажные антисептические салфетки. Главное – не дотрагиваться до глаз, чтобы не занести инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

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