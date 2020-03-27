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/ Пульмонология

Как отличить коронавирус от конъюнктивита: доктор назвала признаки

2.2т
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Одним из симптомов коронавируса может быть покраснение глаз, но воспаление слизистой глаз происходит и при обычном конъюнктивите.

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Заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская рассказала, как различить эти симптомы, пишут "Факты".

Как отличить обычный конъюнктивит от "коронавирусного"

Как отличить обычный конъюнктивит от "коронавирусного"

"Предварительно выяснить, из-за чего глаза покраснели, беспокоят боль и рези, можно и самому. Если человек, проснувшись утром, видит, что глаза закисли, и он с трудом разлепил веки, есть много желтоватой слизи, то это бактериальный конъюнктивит", – отметила она.

При вирусном воспалении слизистая глаза краснеет, усиливается слезотечение, иногда появляется светобоязнь. Характерно, что отделяемой слизи утром немного и практически всегда задеты оба глаза.

По словам Витовской, лечение вирусного конъюнктивита сложное и обычно затягивается на две-три недели.

Доктор посоветовала для избегания попадания микробов в глаза и уменьшения риска заражения как можно чаще и тщательно мыть руки. На улице можно использовать специальные влажные антисептические салфетки. Главное – не дотрагиваться до глаз, чтобы не занести инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Боль в глазах вирус
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