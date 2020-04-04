Как нужно защитить продукты от коронавируса: советы врача

Чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19 от продуктов, которые куплены в магазине, нужно соблюдать несколько мер безопасности.

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Полезные советы дал американский врач с 20-летним стажем Джефри Ван Уинген, передает "Рамблер".

Медик рекомендовал не нести продукты прямо на кухню, а оставлять, например, в кладовой. Находясь в супермаркете не нужно трогать разные товары. Брать в руки стоит только то, что покупаете.

Продукты

Идти за покупками нужно со списком, что минимизировать пребывание в общественном месте. При этом Ван Уинген настоятельно рекомендовал вовсе не ходить в магазины тем, у кого есть симптомы простуды или тем, кто старше 60 лет. Также посещать супермаркеты лучше в медицинских перчатках.

На кухне нужно продезинфицировать стол прежде положить на него продукты. Все картонные коробки следует выбросить, а внутреннюю упаковку взять помытыми руками и переложить в чистое место.

Овощи и фрукты нужно тщательно мыть с мылом в течение 20-30 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач пояснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды и посылки.

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