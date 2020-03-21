В сети появились советы, как правильно пользоваться медицинскими масками и резиновыми перчатками во время пандемии коронавируса в мире.

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Об этом сообщают "Факты". Отметим, что перчатки и маски считаются одними из главных превентивных методов борьбы с инфицированием Covid-19.

Как пользоваться резиновыми перчатками

Носить перчатки постоянно не нужно, особенно во время передвижения на собственном транспорте. Лучше обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь.

Как носить маски и перчатки во время пандемии Covid-19: появились ценные советы

Использование перчаток повысит вашу безопасность во время посещения общественных мест.

Категорически запрещено в перчатках трогать лицо, так как их задача отделить вашу кожу от внешней среды.

Когда вы вышли из транспорта, лучше снять перчатки и просто их выбросить.

Повторно использовать перчатки нельзя.

Обрабатывать перчатки антисептиком тоже нельзя.

Как правильно пользоваться медицинскими масками

Маска не защищает здорового человека от вируса, но уменьшает риск того, что больной человек может заразить здоровых. Поэтому маски нужно носить в местах скопления людей, а не наедине.

Маску нужно использовать 2-4 часа, а потом выбрасывать.

Их запрещено обрабатывать антисептиками или термически и использовать повторно.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сшить маску в домашних условиях.

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