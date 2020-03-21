Как не заразиться коронавирусом: врач дала 7 простых советов

Итальянский врач дала семь простых советов о том, как не стать жертвой коронавируса.
В интервью изданию Bild 46-летняя врач Франческа Манджяторди из отделения неотложной помощи в первую очередь порекомендовала людям оставаться дома, передают "Факты".
"Если мы хотим остановить вирус, нам в первую очередь нужно ограничить контакты с другими. Если ближайшие две недели все будут находиться дома, врачи получат хороший шанс остановить распространение вируса и взять ситуацию под контроль", – отметила медик.
По ее словам, также необходимо придерживаться таких правил:
Оформлять доставку на дом
Мыть руки с мылом
Слушать врачей
Быть информированными о распространении COVID-19
Не относиться к вирусу, как к несерьезной угрозе
Ограничить контакты детей с бабушками и дедушками
Как защититься от коронавируса
neftegaz.ru
Врач подчеркнула, что необязательно всем пользоваться дезинфицирующими средствами, а лучше оставить их медицинским работникам, которые наиболее в них нуждаются. Она порекомендовала ходить в магазин в латексных перчатках и часто мыть руки с мылом.
"Кто пренебрегает нашими рекомендациями, рано или поздно окажется в отделении неотложной помощи вместе с сотнями других. С таким наплывом мы не можем справиться", – сказала медик.
Она также посоветовала не просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, которые могут быть носителями вируса без очевидных симптомов.
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