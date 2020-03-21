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/ Пульмонология

Как не заразиться коронавирусом: врач дала 7 простых советов

4.8т
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Итальянский врач дала семь простых советов о том, как не стать жертвой коронавируса.

В интервью изданию Bild 46-летняя врач Франческа Манджяторди из отделения неотложной помощи в первую очередь порекомендовала людям оставаться дома, передают "Факты".

"Если мы хотим остановить вирус, нам в первую очередь нужно ограничить контакты с другими. Если ближайшие две недели все будут находиться дома, врачи получат хороший шанс остановить распространение вируса и взять ситуацию под контроль", – отметила медик.

По ее словам, также необходимо придерживаться таких правил:

  • Оформлять доставку на дом

  • Мыть руки с мылом

  • Слушать врачей

  • Быть информированными о распространении COVID-19

  • Не относиться к вирусу, как к несерьезной угрозе

  • Ограничить контакты детей с бабушками и дедушками

Как защититься от коронавируса

Как защититься от коронавируса

neftegaz.ru

Врач подчеркнула, что необязательно всем пользоваться дезинфицирующими средствами, а лучше оставить их медицинским работникам, которые наиболее в них нуждаются. Она порекомендовала ходить в магазин в латексных перчатках и часто мыть руки с мылом.

"Кто пренебрегает нашими рекомендациями, рано или поздно окажется в отделении неотложной помощи вместе с сотнями других. С таким наплывом мы не можем справиться", – сказала медик.

Она также посоветовала не просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, которые могут быть носителями вируса без очевидных симптомов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, полиция и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от супругов на Днепропетровщине. Пара украинцев ехали на поезде, а затем в такси.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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