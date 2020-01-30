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/ Пульмонология

Как не заразиться коронавирусом в Украине

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Периодически появляются новости про "уханский" коронавирус в СМИ и я понимаю, что это вызывает среди граждан определенное беспокойство. Возможно, у вас есть знакомые, которые прилетели из Китая, или тех, кто собирался в путешествие или просто заботитесь о собственной безопасности, поэтому уверяю Ваc, что мы воспринимаем эти события очень серьезно, ежедневно оцениваем риски и внимательно следим за эпидемической ситуацией.

Минздрав Украины разработал четкий перечень рекомендаций и мероприятий. Уже даны рекомендации врачам, как действовать в случае обнаружения заражения 2019-nCoV. Их также получили Лабораторные центры Минздрава Украины.

Кроме советов, мы ведем переговоры с международными партнерами о поступлении в Украину специальных тестов, позволяющих быстро диагностировать именно новый коронавирус. Тем не менее, имеющиеся лабораторные возможности достаточны для установления этиологии ОРВИ.

Текущая оценка ситуации в мире каждый день появляется на сайте и фейсбук странице Минздрава Украины. Сейчас ни один из случаев подозрения на коронавирус в Украине не был подтвержден.

Если у вас есть дополнительные вопросы о вирусе, вы можете просмотреть советы для профилактики, информацию о дополнительных мерах и рекомендуемые шаги для людей, которые сейчас находятся на территории Китая. Мы постоянно сверяем наши действия с последними рекомендациями ВОЗ и корректируем наши действия в соответствии с оперативными данными, поэтому следите за Минздравом Украины и ЦОЗ.

Как защититься от коронавируса

Как защититься от коронавируса

Фейсбук Зоряна Скалецкая

Сейчас тема коронавируса очень широко освещается и это хорошая возможность напомнить всем, что правильная гигиена и регулярное мытье рук имеют важное значение для борьбы с распространением бактерий и вирусов.

Мероприятия личной защиты от коронавируса такие же, как при гриппе и любых других подобных респираторных инфекциях. Эти болезни, хотя и не такие медийные, могут быть менее или же более опасны для вашего здоровья чем 2019-nCoV. Если вы недавно путешествовали в Китай и почувствовали себя плохо – обратитесь к врачу, однако не только из-за коронавируса, а потому, что заботитесь о собственном здоровье.

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Автор
Зоряна Скалецкая Зоряна Скалецкая
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
инфекция
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