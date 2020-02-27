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/ Пульмонология

Как не заразиться коронавирусом: СНБО дал украинцам 8 советов

2.7т
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Совет национальной безопасности и обороны представил украинцам восемь советов, как уберечься от коронавируса.

Соответствующая информация была опубликована на странице СНБО в Facebook вечером в четверг, 27 февраля.

Как избежать смертельной инфекции:

  1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.

  2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

  3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту. Руки могут контактировать с поверхностями, которые заражены вирусом.

  4. Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя, чтобы избежать заражения людей, с которыми контактируете.

  5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

  6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции, которые могут убивать коронавирус: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ.

  7. Используйте маску только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

  8. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0 800 505 201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Советы от СНБО

Как писал OBOZREVATEL, 27 февраля в сети распространили информацию о том, что коронавирус проник в Украину. Минздрав официально опроверг эти слухи, призвав не вестись не фейки.

Однако Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших в других странах.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
СНБО
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