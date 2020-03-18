Как не заразиться коронавирусом из-за смартфона: Комаровский дал совет

Для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 эксперты рекомендуют часто и тщательно мыть руки. Однако есть нюанс с мобильными телефонами – вирус может прижиться и на них.

"Согласно многочисленным исследованиям, металл и пластик – те материалы, на которых вирус живет дольше всего. А теперь представьте ситуацию: вы взялись за дверную ручку, на которой осел вирус, и таким образом патоген попал на ладонь. После этого вы взяли телефон и положили его в карман. Зашли в помещение, помыли руки, взялись за телефон и прислонили его к лицу – к потенциально опасному участку тела", – говорит доктор Евгений Комаровский, подчеркивая, что именно поэтому правила обращения с мобильными телефонами именно сейчас бесконечно важны.

Итак, во избежание инфицирования посредством переноса с мобильного телефона, эксперт рекомендует:

– Держите телефон только в одной руке, а второй совершайте манипуляции (держитесь за поручни, открывайте двери, вынимайте карточки и т.д.).

– По возможности используйте мобильную гарнитуру, чтобы избегать лишнего контакта с телефоном вне дома.

– Регулярно дезинфицируйте телефон при помощи специальных салфеток (со спиртовой или другой пропиткой, безопасной для пластика), а если позволяет модель – мойте в мыльной воде.

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