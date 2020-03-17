Как начинается коронавирус: названы первые симптомы

Симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

Как сообщает BBC, первые симптомы коронавируса можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями типа ОРВИ или гриппа (чтобы посмотреть иллюстрацию, проскролльте новость до конца).

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В среднем симптомы проявляются через пять дней с момента заражения, но у некоторых людей этот период может быть дольше.

Инкубационный период может составлять до 14 дней, однако некоторые врачи отмечают, что он может продлиться до 24 дней.

Наиболее заразным считается тот, у кого активно проявляются симптомы коронавируса, хотя есть основания подозревать, что инфекция может передаваться от зараженного человека даже при отсутствии у него ярко выраженных симптомов, то есть в инкубационной фазе.

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз, что коронавирус убьет от 15 до 68 миллионов человек.

Эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или несколько лет даже после окончания пандемии.

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