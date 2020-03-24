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/ Пульмонология

Как лечить коронавирус: в ВОЗ разбили главные мифы

6.7т
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Со вспышкой в мире пандемии китайского коронавируса в сети стали стремительно распространяться советы, мол, эту болезнь можно излечить, например, детской мочой, наркотиками, алкоголем, чесноком и другими нелепыми "средствами".

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Топ фейковых советов и мифов о борьбе с COVID-19 развенчали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Об этом в эфире СТБ рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Миф 1. Коронавирус в организме человека исчезает там, где жарко или холодно

Это неправда, поскольку вирус живет в теле человека и ему нет разницы от того, какая температура "за бортом" – 30 градусов тепла или мороза. При этом температура человеческого тела 36,6°С остается комфортной для COVID-19 при любой погоде.

ВОЗ развенчала фейковые советы о лечении коронавируса

ВОЗ развенчала фейковые советы о лечении коронавируса

Миф 2. От коронавируса спасут горячие ванны или ледяные обливания

Эти способы тоже не являются действенными в борьбе с китайским вирусом, они лишь вводят людей в заблуждение.

Миф 3. Новым коронавирусом можно заразиться через комариный укус

Известно, что COVID-19 – это респираторная инфекция, которая передается, когда человек чихает или кашляет.

Миф 4. Коронавирус убивает электросушки с горячим воздухом

В ВОЗ отметили, что это очень плохая идея для обеззараживания рук. Как, например, и ультрафиолетовые лампы.

Жара не спасет от коронавируса

Жара не спасет от коронавируса

Миф 5. COVID-19 можно побороть распылением спирта или хлора на тело

По словам специалистов, это только повредит слизистую оболочку. При этом спирт и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей.

Миф 6. Вакцина против гриппа обеспечит защиту от коронавируса

ВОЗ утверждает, что это неправда, поскольку не существует научных свидетельств о достоверности данного факта.

Миф 7. Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет избежать заражения новым коронавирусом. Это же касается и массового поедания чеснока для профилактики инфекции.

А совет – каждые 15 минут пить воду, чтобы смыть вирус из горла в желудок – не только бессмысленный, но и опасный.

Прививка от гриппа не спасет от коронавируса – ВОЗ

Прививка от гриппа не спасет от коронавируса – ВОЗ

Миф 8. Антибиотики – эффективное средство превенции коронавируса

В ВОЗ подчеркивают, что антибиотики не спасают от вирусов, они нужны для борьбы с бактериями и используются только по назначению врача. Пока в мире нет ни одного медпрепарата, который бы эффективно предотвращал коронавирус.

А самым лучшим предохранителем для этого недуга будет укрепление собственного иммунитета, строгая гигиена и избегание лишних контактов с другими людьми.

"Сидите по возможности дома и не злоупотребляйте алкоголем – он подавляет иммунитет. А вот своих котиков и собачек можете гладить – сейчас нет никаких научных оснований считать, что ваши питомцы являются угрозой. Берегите себя и заботьтесь друг о друге, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!" – обратилась к украинцам Скалецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование международной группы специалистов опровергло информацию о том, что коронавирус был создан учеными в лабораторных условиях.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Советы врачей Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
вирус
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