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/ Пульмонология

"Само не пройдет": медики озвучили методы терапии при коронавирусе

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Самый пугающий факт о новом китайском коронавирусе – не то, что он стремительно разлетается по всему миру, а что от него нет вакцин и лекарств.

Однако, как утверждают медики, это вовсе не означает, что болезнь совершенно неизлечима и "мы все умрем".

Так, ученые со всего мира единогласно говорят, что при своевременном обращении за медицинской помощью пациент повышает свои шансы на выздоровление. А вот самолечение и выжидания "авось само пройдет" действительно заканчивают трагически.

Как уже говорилось, специального противовирусного лечения, рекомендованного для инфекции 2019-nCov, не существует. Но общая практика терапии при коронавирусе показывает положительные результаты.

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Лечение есть, хоть и не специфическое

Лечение есть, хоть и не специфическое

РБК

Так, Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что инфицированные 2019-nCov, должны получать поддерживающую помощь для облегчения симптомов. В тяжелых случаях лечение должно включать уход для поддержки жизненно важных функций органов.

Как известно, пациенту в случае выявления коронавируса, помимо симптоматических средств, назначается этиотропная терапия, основанная на приеме рибавирина или препаратов интерферона. Стоит подчеркнуть, что при вирусной инфекции больному не назначается антибактериальная терапия, за исключением случаев, когда возникло присоединение вторичной инфекции - бактериальной.

Пациенты с 2019-nCov госпитализируются в обязательном порядке в инфекционный стационар.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине активизировались мошенники, которые предлагают приобрести "вакцину от коронавируса", "маски от коронавируса" и т.д.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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