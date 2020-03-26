Как коронавирус влияет на беременность и роды: медики дали ответ

Украинские медики засомневались в том, что коронавирус передается от матери к ребенку еще в утробе.

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Как пишет "ТСН", на данный момент специалисты не могут точно ответить на этот вопрос, поскольку он мало изучен. В частности, как и то, как будут проходить роды у женщины, инфицированной COVID-19.

"Если мы говорим, что этот вирус тропный к дыхательным путям, то есть он влияет на дыхание. А ребенок внутриутробно не дышит, поэтому очень большое сомнение, относительно его попадания в дыхательные пути плода", – рассказал главный врач Киевского городского роддома №5 Дмитрий Говсеев.

Согласно данным медицинских колледжей США и Британии пока не доказано, что коронавирус может передаваться ребенку в утробе матери. Однако 13 марта в Великобритании зафиксировали первый случай COVID-19 у новорожденного, мать которого имела коронавирусную инфекцию. Сейчас медики пытаются установить, когда именно малыш инфицировался: во время рождения или в утробе.

Вместе с тем, в Китае было зафиксировано до 19 беременных пациенток. Но ни одна больная не пострадала. Они все живы, родили. И ни один ребенок не имел признаков болезни.

Отметим, что женщина из Ирпеня (Киевская область), которая была заражена коронавирусом, 25 марта родила здорового малыша.

Как уточнил Говсеев, беременных киевлянок с COVID-19 будут доправлять в 5 роддом. При необходимости будущие матери будут оставаться вплоть до родов и рожать в специально отведенном корпусе. Сейчас в помещениях пусто. Но реанимационная палата уже оснащена всем необходимым.

"Есть три кровати для интенсивной терапии. Функциональные кровати, которые предназначены, чтобы вести тяжелых больных с признаками дыхательной недостаточности", – пояснил он.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом.

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