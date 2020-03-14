Как коронавирус ведет себя в организме и почему больные умирают

Коронавирус появился лишь в декабре прошлого года, но сегодня уже официально признан глобальной пандемией. В большинстве случаев протекает в легкой форме, а некоторые больные умирают. Так как новый вирус ведет себя в организме человека?

ВВС News Украина подробно описали, как вирус попадает в организм и в каких формах протекает.

Инкубационный период

От момента заражения до появления симптомов болезни проходит около 5 суток. Вирус проникает в организм и создает там свои копии клеток, которые затем поражают новые.

Легкие, пораженные коронавируса ВВС News Украина

Его можно "подхватить" воздушно-капельным путем, или когда вы касаетесь загрязненной поверхности, а затем лица. Сначала поражает горло, дыхательные пути и легкие.

На этой ранней стадии человек болеет, а иногда симптомы могут не появиться вообще.

Легкая форма

Фиксируется в 8 из 10 больных. Главные симптомы – лихорадка и кашель. Возможны слабость, головная боль и боль в горле.

Лихорадка и общее недомогание – это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Также болезнь обычно сопровождается сухим кашлем, который переходит в кашель с мокротой.

Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медицинская помощь здесь не нужна. Такая стадия длится около недели – большинство выздоравливает.

Тяжелая форма

Прогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, в частности, пневмония.

"Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", – объяснила доктор Натали МакДермотт из Королевского колледжа Лондона.

Во время пневмонии появляется одышка и затрудненное дыхание. Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких.

Такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.

Критическая форма

На этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти. Таких случаев – примерно 6%.

При критической форме иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестанут работать должным образом или полностью выходят из строя – начинается септический шок. Вирус в конце концов захватывает каждый уголок организма.

При тяжелой и критической форме заболевания применяют ЭКМО ВВС News Украина

На этой стадии лечении высокоинвазивное, используется аппарат искусственной вентиляции легких (ЭКМО), но обычно органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, было опубликовано таблицу различий симптомов коронавируса, простуды и гриппа. Их обычно легко отличить.

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