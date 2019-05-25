Как избежать бронхитов и оздоровить легкие: совет врача

Оздоровить легкие и избежать постоянных бронхитов помогает активный образ жизни и регулярные физические упражнения, в том числе – пение.

Главное, что тренировать свои легкие нужно ежедневно. Такой совет в эфире ObozTV дала врач-пульмонолог высшей категории Виктория Ялтонская.

"Наши органы даны не для того, чтобы мы их щадили и держали в "золотой клетке". Органы благодарно отвечают, когда мы их нагружаем", – объяснила медик.

Она подчеркнула, что когда человек живет в спокойном ритме "машина – квартира – машина – работа", то легкие задействуются примерно на 30-40%.

"Нет необходимости дышать больше. Соответственно, возникают участки, которые мало вентилируются. Туда поступает меньше кислорода, там чуть хуже кровоснабжение. При этом всегда есть риск, что в легких тепло, хорошо, есть питательные вещества – и мы самостоятельно увеличиваем риски бронхитов и пневмонии. Потому что бактериям там комфортно, они могут начать бесконтрольно размножаться и вызывать воспалительные заболевания", – рассказала Ялтонская.

Врач порекомендовала нагружать организм не 2-3 раза в неделю, а каждый день.

"К примеру, сегодня пройти 5 км, завтра сходить в спортзал, послезавтра – пойти в караоке и 2 часа петь. Таким образом мы тренируем легкие и улучшаем вентиляцию. И фактически это самая главная профилактика каких-либо заболеваний", – подчеркнула специалист.

Пение в караоке - отличная тренировка для легких Merriam Music

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