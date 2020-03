Как исследовали украинский препарат против коронавируса – подробности от ученых

Киев объявил тотальный карантин. Очевидно, власть серьезно опасается быстрого распространения коронавируса. Поэтому вопрос индивидуальной профилактики и средств лечения становится важнейшим.

На прошлой неделе экс-руководитель Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич опубликовал на своей странице Фейсбука информацию, которая стала сенсационной. Ученый сообщил, что исследования действия отечественного препарата с действующим веществом Протефлазид дали обнадеживающий результат: как показали тесты, проведенные с помощью компьютерного моделирования, этот препарат может обладать способностью влиять на коронавирус COVID-19, по крайней мере замедлять его развитие.

Александр Гриневич

Новость была положительно подхвачена СМИ, но часть комментаторов отнеслась к ней с некоторым недоверием и оговорками, ведь в своей заметке ученый не привел подробностей экспериментов и деталей их результатов.

Мы обратились к Александру Иосифовичу за разъяснениями.

– Александр, вы писали, что исследования действия препарата на вирус проводилось методом докинга. Что это значит и считается ли этот метод достоверным в медицинской и фармацевтической научных практиках?

– Да. Сейчас все исследования с потенциально новыми лекарственным препаратами начинаются с компьютерного моделирования. Это признанный современный, один из самых перспективных и экономичных методов исследования. Такое моделирование дает теоретические основы для понимания того, что определенное лекарственное вещество может иметь то или иное действие.

Компьютерная модель коронавируса COVID-19 была разработана в начале этого года китайскими специалистами и выложена в Интернет. Мы ее взяли с научного источника и начали исследования. Как оказалось по результатам моделирования, о чем я и писал в своем сообщении в ФБ, действующее вещество нашего препарата действительно может блокировать механизмы размножения этого вируса. И, таким образом, возникают теоретические основы для вывода, что блокировать этот вирус препарат может и в живом организме.

– Кстати, отсутствие исследований на живом вирусе также стала предметом обсуждения...

– Начнем с того, что в Украине нет лаборатории типа BSL-III, которая позволяет работать с опасным китайским коронавирусом. К тому же, в Украине, на момент начала наших исследований не было даже больных COVID-19. Но исследования на двух видах живых культур клеток, в которых размножаются коронавирусы, мы сделали. В обоих случаях получили аналогичный с компьютерным моделированием результат, а именно то, что действующее вещество Протефлазид блокирует развитие коронавирусов. Но, еще раз подчеркиваю - мы взяли из Банка штаммов вирусов тот коронавирус, который был в наличии на тот момент в Украине и выполнили с ним ряд исследований. Это также РНК-содержащий вирус, как и выделен в Китае от больных.

– Что такое для человека, который заболел, или еще не заболел – понятие "блокирует размножение вируса"? Как этот механизм может помочь человеку? На каком именно этапе?

– Спасибо, очень хороший вопрос. Речь идет о том, что если происходит блокировка развития вируса на этапе ниже, чем максимальная вирусная нагрузка на организм человека - у пациента не развивается заболевание, то есть оно приостанавливается на определенной стадии. И самое главное, если вовремя использовать противовирусный лекарственный препарат - развиваться не осложнения такие как, например, тяжелый острый респираторный синдром и многие другие. Многолетняя практика использования действующего вещества Протефлазид показывает, что чем раньше препарат используется при острых респираторных вирусных инфекциях (в первые часы после возникновения определенных симптомов, характерных для ОРВИ), тем лучшим будет эффект.

– Но речь идет о коронавирусе, поэтому или вкладываются тактики лечения гриппа и ОРВИ в заболевание, которое постепенно охватывает планету?

– Еще когда возникали аналогичные ситуации с коронавирусом в начале этого века, мы с коллегами опубликовали научную статью "Коронавирус: проблемы и перспективы" (Украинский Медицинский Журнал, №3 (95) -V / VI 2013, С.45-48). То есть уже тогда видели, что это заболевание может иметь развитие в будущем и несет определенные угрозы. И уже тогда было известно, что в группу ОРВИ, которая насчитывает более 200 вирусов, относится и коронавирус. Он был и есть как на территории Украины, так и на территории не только Европы, но и всего мира. Обычно он немного отличается, это другой штамм, он не так опасен, как COVID-19. Но это не значит, что мы столкнулись с чем-то совершенно новым и неизвестным.

– Вернемся к вашему препарату. Среди комментариев встречается мнение о том, что лекарственное средство с действующим веществом Протефлазид исследовался на эффективность только в Украине и России. Это почему-то считают недостаточным. Скажите, за 20 лет применения препарата во врачебной практике, сколько, примерно, он прошел клинических и доклинических исследований по влиянию на те вирусы, которые указаны в инструкции, а именно - грипп и другие ОРВИ, герпес, даже СПИД?

– Сегодня эффективности препаратов с действующим веществом Протефлазид посвящено более 200 научных публикаций. Большинство из которых, обычно имеют в своей основе практику применения препаратов в амбулаторных и клинических условиях и результаты доклинических исследований. Существуют также клинические исследования, проведенные независимо от производителя другими учреждениями, лечебными учреждениями, профильными кафедрами институтов и университетов. Есть опубликованные обзоры таких исследований, мета-анализы, системные обзоры, десятки методических рекомендаций и информационных писем, опубликованных на территории Украины и стран СНГ. Защищено около десяти докторских и почти сорок кандидатских диссертаций.

Да, это и научная база, созданная благодаря усилиям украинских ученых. Большинство исследований выполнено по инициативе ученых, без какого-либо финансирования компании, а сами исследования были выполнены в учреждениях Минздрава Украины, АНУ и АМНУ. Или это что-то другое, что-то то, чего всегда "недостаточно"? Может "хлам", как утверждают некоторые "эксперты"?

Меня часто спрашивают: наши публикации "в изданиях, включенных в наукометрические базы", поскольку "все остальные – сомнительны в плане достоверности". Да, у нас есть публикации на PubMed (например Proteflazid®: treatment of herpesvirus and mixed infections. Meta-analysis of clinical trials results. Matyash V et al. Pol Merkur Lekarski. 2018 May 25, 44 (263): 236-247 ). Но возникает вопрос: почему отечественные издания (например ДАН Украины и другие научные украинские журналы) некоторые наши соотечественники относят к категории "сомнительных в плане достоверности"?!?

В целом исследование проводили на территории Украины и стран СНГ, сейчас планируем провести исследования и в других странах, поскольку есть заинтересованность в нашем препарате и в Европе. Необходимо добавить, что в 2019 году наш проект "Innovative natural direct action antiviral agent for ARI treatment" после прохождения международной специализированной экспертизы был удостоен European Commission сертификата "SEAL OF EXELLENCE". То есть, речь идет о том, что исследования, касающиеся изучения эффективности действующего вещества Протефлазид есть доказательными, в связи с чем Европейская комиссия признала предъявленную доказательную базу и высоко оценила наш проект по изучению эффективности действующего вещества Протефлазид при острых респираторных вирусных инфекциях , оценив исследования упомянутым сертификатом.

– Чтобы не возникало разночтений – пожалуйста, дайте четкую характеристику препарата. Ведь неспециализированные источники информации время относят его даже к иммуностимуляторам...

– Первое и самое убедительное – надо просто взглянуть в инструкцию для медицинского использования препарата. Там четко указано, что препараты с действующим веществом Протефлазид зарегистрированы как противовирусные средства прямого действия (АТХ J05A). То, что они влияют на иммунную систему – действительно так, но это, скажем, определенный бонус к основной функции – прямому противовирусному действию, приведенному в разделе инструкции "Фармакодинамика", где указано, что препарат действует на РНК и ДНК-содержащие вирусы, блокирует их определенные ферменты и, таким образом, является средством этиотропного действия. То есть, действует непосредственно на вирусы, благодаря этому и проявляется его эффект при вирусных заболеваниях. В инструкции для медицинского назначения, утвержденного Минздравом и действительной на территории Украины почти 20 лет, содержится полный перечень вирусов, чувствительных к указанной действующего вещества, в том числе и вирусы отнесены к группе ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), которые включают также и коронавирусы.

– Последний вопрос. Понятно, что сообщение в ФБ не является достаточно убедительной формой донесения информации такого плана. Итак, будут обнародованы научно обоснованные выводы исследований действия препарата на коронавирус?

– Исследования пока на завершающей стадии. Мы предоставляем качественные и количественные данные антивирусной активности действующего вещества Протефлазид на компьютерной модели китайского коронавируса и на двух культурах клеток, на которых было использовано доступный в Украине коронавирус. Результаты исследований будут детально проанализированы и опубликованы, чтобы установленные факты были известны не только в Украине, но и во всем мире. Ведь подобные данные должны быть доступны медицинском и научной общественности.

В своем ФБ-сообщении я намеревался поделиться хорошей новостью, заверить украинскую общественность в том, что и у нас, в Украине, ученые заботятся о преодолении угроз с которыми мы, наши дети, родители, друзья, близкие люди и соотечественники, все чаще сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Вспомним Новые Санжары, Черновцы ... И для меня очень странно и неприятно звучали упреки некоторых авторов, что мое сообщение - это "реклама", поскольку мы никому не навязываем лекарственные средства собственного производства и не зазываем бежать и их скупать, а лишь информируем сообщество об определенных достижениях в научной сфере. Причем крайне актуальны именно в это время.

