Пациенты, которые вылечились от коронавируса, остаются заразными еще на протяжении как минимум 8 дней.

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Об этом пишет MedicineNet со ссылкой на исследования международной группы ученых, наблюдавших за пациентами с COVID-19 в Китае.

Ученые продолжали брать у пациентов мазки из горла на протяжении нескольких недель после выздоровления. Выяснилось, что половина из них оставались переносчиками вируса даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни.

Согласно наблюдениям, с момента заражения коронавирусом проходит около пяти дней до появления первых симптомов, а после излечения – от одного до восьми дней, прежде чем вылечившиеся перестают быть заразными. В основном этот показатель составляет 7−8 дней.

"Если у вас были легкие симптомы COVID-19 и вы оставались дома, чтобы не заразить других людей, вам стоит продлить свой карантин еще как минимум на одну неделю после выздоровления", – отметил сотрудник Пекинской больницы Лисинь Си.

Иллюстрация pixabay.com

Он предположил, что нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли перенесшие заболевание люди быть заразными для окружающих на протяжении более длительного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, у некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, функция легких может снизиться на 20-30%.

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