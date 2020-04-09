Девушка-подросток из штата Юта (США) показала, как берут мазок для ПЦР-анализа на коронавирус COVID-19.

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Неприятную процедуру она сравнила с "уколом в мозг", передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что ролик американки Шелби собрал миллионы просмотров на Tik Tok. В коротком видео медсестра протягивает руку через окно машины к пациентке. Ватную палочку для мазка вставляют глубоко в ноздрю, чтобы достичь задней части горла. Далее тампон вращают несколько секунд, чтобы собрать клетки из носовой полости.

Тест на коронавирус Скрин видео

"Да, это отвратительно, извини", – сказала медсестра, взяв анализ. Шелби в свою очередь отметила, что тест был болезненным и "заставил ее заткнуть рот". Нос девушки немного кровоточил после процедуры.

Отметим, процедура забора материала для теста на коронавирус методом полимеразной цепной реакции является одинаковой во всем мире.

Мазок из носоглотки используется для сбора клеток из глубины полости носа, потому что сама ноздря не дает достаточно точного образца.

После сбора материал отправляют в лабораторию для проведения теста. Он включает построение модели ДНК человека с использованием пробы. Лаборанты ищут следы генетического материала (РНК) коронавируса, который, если человек заражен, присутствует в ДНК человека.

Как писал OBOZREVATEL, в американском штате Нью-Йорк за сутки от COVID-19 скончались еще 799 человек. Количество смертей повышается уже третий день подряд.

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