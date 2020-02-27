Как быстро распространяется коронавирус: появились показательные данные

Один зараженный смертельным коронавирусом COVID-2019 может инфицировать в среднем от двух до трех человек.

О такой высокой скорости распространения заболевания рассказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

"Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS (Тяжелый острый респираторный синдром), если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек", – сообщил эксперт.

Эпидемия коронавируса в Китае

Напомним, что в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. На данный момент общее количество жертв во всем мире составляет 2744, более 78,4 тысяч человек заразились.

При этом из-за карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса в Китае люди вынуждены подолгу находиться дома без средств к существованию, поскольку большинство предприятий временно закрыты.

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