Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Как быстро распространяется коронавирус: появились показательные данные

2.3т
Читать материал на украинском

Один зараженный смертельным коронавирусом COVID-2019 может инфицировать в среднем от двух до трех человек.

О такой высокой скорости распространения заболевания рассказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

"Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS (Тяжелый острый респираторный синдром), если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек", – сообщил эксперт.

Эпидемия коронавируса в Китае

Эпидемия коронавируса в Китае

Напомним, что в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. На данный момент общее количество жертв во всем мире составляет 2744, более 78,4 тысяч человек заразились.

При этом из-за карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса в Китае люди вынуждены подолгу находиться дома без средств к существованию, поскольку большинство предприятий временно закрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах у двух украинцев из Италии заподозрили коронавирус.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости