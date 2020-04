Как берут анализ на коронавирус: показана неприятная процедура

Для проведения генетического анализа на коронавирус COVID-19 необходимо взять мазок из носоглотки пациента.

Медсестра педиатрии из США Джессика Пек опубликовала в Twitter иллюстрацию, как правильно проходит сбор такого мазка (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

С помощью небольшого тампона на длинном гибком пластиковом стержне собирается образец из задней стенки носоглотки.

"Хоть с виду это неприятная процедура, на самом деле если ее сделать правильно, она проходит безболезненно. Человек может дышать и говорить, пока материал собирают", – рассказал в комментарии Newsweek микробиолог из Houston Metodist Hospital Уэсли Лонг.

Сбор мазка длится две минуты. Мазок помещают в питательную жидкость, которая защищает и развивает вирус. А потом эту жидкость анализируют, чтобы выявить РНК вируса напрямую.

Генетический тест жидкости с вирусом продолжается не менее 45 минут в новейших машинах, которые проверяют материал одного пациента за раз, и до четырех часов в больших машинах, которые за один раз проверяют несколько образцов.

Мазок из носоглотки – это лучший способ проверить на коронавирус пациента, который не интубирован. У тех, кто уже проходят интубацию, образцы для теста берут из легких.

This is how far back we have to put the swab to test you for #COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk