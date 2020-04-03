Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Как берут анализ на коронавирус: показана неприятная процедура

742
Читать материал на украинском

Для проведения генетического анализа на коронавирус COVID-19 необходимо взять мазок из носоглотки пациента.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Медсестра педиатрии из США Джессика Пек опубликовала в Twitter иллюстрацию, как правильно проходит сбор такого мазка (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Как берут анализ на коронавирус: показана неприятная процедура

Getty Images

С помощью небольшого тампона на длинном гибком пластиковом стержне собирается образец из задней стенки носоглотки.

"Хоть с виду это неприятная процедура, на самом деле если ее сделать правильно, она проходит безболезненно. Человек может дышать и говорить, пока материал собирают", – рассказал в комментарии Newsweek микробиолог из Houston Metodist Hospital Уэсли Лонг.

Сбор мазка длится две минуты. Мазок помещают в питательную жидкость, которая защищает и развивает вирус. А потом эту жидкость анализируют, чтобы выявить РНК вируса напрямую.

Генетический тест жидкости с вирусом продолжается не менее 45 минут в новейших машинах, которые проверяют материал одного пациента за раз, и до четырех часов в больших машинах, которые за один раз проверяют несколько образцов.

Мазок из носоглотки – это лучший способ проверить на коронавирус пациента, который не интубирован. У тех, кто уже проходят интубацию, образцы для теста берут из легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, распространяясь по миру, коронавирус понемногу мутирует. Эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают вирус более или менее опасным. Но с их помощью ученые могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости