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/ Пульмонология

К лету может отступить: Комаровский дал утешительный прогноз по коронавирусу

1.1т
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Эпидемия коронавируса COVID-19 к лету может стать подконтрольной и пойти на спад, как это было с другим штаммом вируса – SARS.

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Об этом заявил у себя на Youtube-канале известный врач Евгений Комаровский в очередном выпуске передачи о коронавирусе. По его словам, сценарий с новым видом вируса вполне вероятно может пойти по аналогии с эпидемией, случившейся в 2002-2003 годах.

"Реальные научные работы говорят о том, повышение температуры воздуха действительно дает шансы, как это было с SARS, когда рост температуры закончил вспышку. И тому есть несколько объяснений. Во-первых, высокий уровень ультрафиолета. Во-вторых, меньше одежды, а она - реальный способ передачи вируса от человека к человеку. В-третьих, повышается температура поверхностей, в том числе и предметов общего пользования (дверные ручки, например). В-четвертых, появляется интенсивный воздухообмен, поскольку открыты окна – это также снижает вероятность заболевания", – говорит эксперт.

Он также обратил внимание, что в странах с большим количеством случаев (Италия, Иран, Южная Корея) на момент вспышки удерживалась температура окружающей среды в пределах 3-10 градусов тепла. А на территориях с более теплым и влажным климатом (как в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, других странах Юго-Восточной Азии) отмечались намного более низкие темпы роста заболеваемости.

"Ну и еще раз подчеркну то, что вспышка SARS имела очень тесную связь между температурой и интенсивностью передачи. Эпидемия оказалась под контролем в середине апреля в Гуанчжоу, когда там температура превысила 30 градусов. То есть, это реально, на это надо надеяться", – подытожил Комаровский.

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