В Израиле пройдут клинические испытания японского препарата "Авиган" для лечения коронавируса COVID-19.

Как передает newsru.co.il, Хельсинкская комиссия под руководством доктора Ави Она уже выдала соответствующее разрешение.

После одобрения местными комиссиями и Минздравом Израиля, клинические испытания будут проводиться в больницах "Адаса", "Ихилов", "Сорока", "Пория". В них примут участие 80 пациентов.

Израиль приступает к испытанию лекарства от коронавируса иллюстрация

Ранее медицинские эксперты в Китае заявили, что лекарство "Авиган", предназначенное для лечения гриппа, также является эффективным при лечении COVID-19.

Активным компонентом препарата является фавипиравир, который, как утверждалось, блокирует размножение вируса в организме.

После испытаний пациенты, которые его принимали, выздоравливали быстрее и состояние их легких было значительно лучшим по сравнению с пациентами, которым не давали этот препарат.

Израиль приступает к испытанию лекарства от коронавируса иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

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