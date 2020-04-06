В Израиле пройдут клинические испытания японского препарата "Авиган" для лечения коронавируса COVID-19.
Как передает newsru.co.il, Хельсинкская комиссия под руководством доктора Ави Она уже выдала соответствующее разрешение.
После одобрения местными комиссиями и Минздравом Израиля, клинические испытания будут проводиться в больницах "Адаса", "Ихилов", "Сорока", "Пория". В них примут участие 80 пациентов.
Израиль приступает к испытанию лекарства от коронавируса
иллюстрация
Ранее медицинские эксперты в Китае заявили, что лекарство "Авиган", предназначенное для лечения гриппа, также является эффективным при лечении COVID-19.
Активным компонентом препарата является фавипиравир, который, как утверждалось, блокирует размножение вируса в организме.
После испытаний пациенты, которые его принимали, выздоравливали быстрее и состояние их легких было значительно лучшим по сравнению с пациентами, которым не давали этот препарат.
Израиль приступает к испытанию лекарства от коронавируса
иллюстрация
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.