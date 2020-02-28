Израиль и США создали вакцину от коронавируса: спасет ли она от смертельной болезни

Сразу несколько крупных исследовательских центров заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. В частности, обнадеживающие анонсы сделали сотрудники Американской биотехнологической компании Moderna, а вслед за ними – исследователи израильского Научно-исследовательского института Migal.

MedOboz выяснил, на каком этапе находятся разработки вакцин, как их испытывают и насколько быстро они появятся в широком доступе.

Вакцина от коронавируса OBOZREVATEL

Почему такой ажиотаж?

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по всему земному шару. На сегодняшний день зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения и почти 3 тысячи случаев смертей среди инфицированных.

Эксперты считают, что, говоря о вероятности эпидемии, более рационально задаваться вопросом не "если" она случится, а "когда" это произойдет. Так, гарвардский эпидемиолог Марк Липсич убежден, что во всем мире этим вирусом будут заражены 40-70% людей, сообщает From The Grapevine.

Коронавирус стремительно распространяется по планете. Задача ученых – найти лекарство и создать эффективную вакцину

Все подобные гипотезы и предположения вызывают всеобщую панику и дают понять, что, если ученые не "поднажмут" и не разработают лекарства и вакцину, мир окажется в опасности. Именно поэтому недавние сообщения израильских и американских ученых о разработке вакцин звучат особенно обнадеживающе.

Коронавирус стремительно распространяется по планете. Задача ученых – найти лекарство и создать эффективную вакцину

Исследования в Израиле – дело четырех лет

Накануне научно-исследовательский институт Migal (занимается исследованиями в области сельского хозяйства и животноводства) заявил о разработке вакцины против опасного вируса.

По словам генерального директора Migal Дэвида Зигдона, в течение последних четырех лет ученые института занимались разработкой вакцины против коронавируса у цыплят. А когда вспышка заболевания возникла и начала широко распространятся среди людей, эксперты приняли решение внести в препарат некоторые изменения, чтобы он был эффективен и для человеческого организма.

"Это был вопрос времени, мы работали над этим проектом и попали в нужное время", – сказал Зигдон, добавив, что теперь предстоят соответствующие доклинические испытания.

Коронавирус стремительно распространяется по планете. Задача ученых – найти лекарство и создать эффективную вакцину

"Надеюсь, через несколько месяцев у нас будет окончательная версия, которую мы можем применять на людях", – подчеркнул гендиректор Migal. По его словам, после этого вакцина должна будет получить несколько разрешений регулирующих органов.

При этом отмечается, что сам институт-разработчик не будет самостоятельно выпускать вакцину. Сейчас ведутся переговоры с фармацевтическими компаниями и другими организациями здравоохранения для дальнейшего сотрудничества в вопросах массового производства препарата.

Коронавирус

Американцы работают над вакциной и лекарством

Migal не единственный, кто занят разработкой "оружия" против коронавируса. Так, американская биотехнологическая компания Moderna ранее заявляла о создании вакцины mRNA-1273 от смертельного COVID-19. Согласно сообщению разработчиков, для испытания препарата на людях первую партию ампул уже направили в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний.

Кроме того, американская компания Gilead Sciences объявила, что запускает два клинических испытания III фазы по лекарству для лечения COVID-19.

Речь идет о противовирусном препарате Remdesivir. Согласно сообщениям Национального института здоровья США, впервые его испытают на американце, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess. Известно, что мужчина сам вызвался быть добровольцем в испытании нового препарата.

Коронавирус стремительно распространяется по планете. Задача ученых – найти лекарство и создать эффективную вакцину

Эксперты настроены скептически

Несмотря на все громкие заявления исследовательских центров, многие эксперты считают, что мы все еще далеки от того, чтобы получить вакцину против коронавируса, которая будет так же широкодоступна, как и вакцина против гриппа.

Так, доктор Ран Нир-Пас, специалист по инфекционным заболеваниям из больницы Хадасса в Иерусалиме, который недавно вернулся из Японии, где наблюдал за пациентами-гражданами Израиля, зараженными коронавирусом, и сейчас сам находится на карантине, говорит о невысокой вероятности того, что необходимые препараты будут готовы к применению при вероятной пандемической вспышке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об американской вакцине от коронавируса и когда можно ждать результатов испытания препарата.

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