У пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, фиксируют изменения мозга и легких.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает "РИА Новости". По ее словам, у многих переболевших наблюдалось уменьшение объема легких и неврологические симптомы.

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"Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех", – пояснила она.

Говоря об ухудшении мозговой деятельности врач указала, что у перенесших COVID-2019 возникало нейровоспаление. При этом у пожилых пациентов даже после выздоровления фиксировалась спутанность сознания и дезориентация.

Биолог отметила, что пока неясно, как долго такие последствия будут сохраняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.