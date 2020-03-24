Из космоса? Ученый сделал неожиданное предположение о коронавирусе

Коронавирус COVID-19, вспышку которого впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог быть занесен на эту территорию упавшим из космоса метеоритом.

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Таким заявлением отличился заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин, ссылаясь на слова иностранного коллеги в этой области. Об этом сообщают РИА Новости.

"Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре прошлого года метеорита", – сказал он.

Коронавирус мог быть "занесен" в Ухань метеоритом из космоса

По словам Викрамасингха, метеорит якобы вполне мог содержать в себе опасный вирус. При этом российский ученый Ильин считает эту версию вполне вероятной.

"Да, это может быть правдой", – убежден он.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

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