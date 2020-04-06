ИВЛ при коронавирусе: Комаровский указал на опасный подвох

Не все аппараты искусственной вентиляции легких походят для больных коронавирусом в критическом состоянии.

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Об этом в эфире программы Big Money заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он подчеркнул, что для реанимации тяжелых больных подходят только устройства самого высокого поколения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ИВЛ именно при коронавирусе – это очень специфическая штука. И там нужны именно элитарного уровня аппараты. Это не то, что сейчас покупается, все, что шевелится. И плохой или низкого уровня аппарат скорее убьет пациента, чем поможет", – объяснил он.

Аппарат ИВЛ

Комаровский подчеркнул, что ИВЛ такого уровня – это очень дорогая техника, которая анализирует множество параметров и понимает, как пациент дышит самостоятельно.

"Она ему помогает дышать, а не дышит за него. Там есть куча специальных режимов. Она анализирует давление в бронхах, чтобы дать давление, которое на разорвет легкие. Там очень много специфики, поэтому мы должны понимать, что когда бизнес сейчас покупает суперсовременные аппараты, это иногда похоже на то, как вы покупаете болиды "Формулы-1" и даете их слесарю Васе, который всю жизнь ездил на "Жигулях", – провел параллель врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Комаровский, который в последнее время прославился раздачей множества рекомендаций украинцам в борьбе с коронавирусом, раскритиковал идею продления карантина из-за эпидемии. По его словам, каждый человек на всем земном шаре "вынужден будет встретиться с коронавирусом", поскольку от него некуда деваться. Только это может произойти в разное время.

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