Испугались "итальянских бусиков": на Закарпатье забили тревогу из-за коронавируса

В Закарпатской области 25 февраля срочно соберется временная противоэпидемическая комиссия областной госадминистрации, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украине в результате вспышки коронавируса в Италии.

Такое решение принято из-за того, что в регион возвращаются много работников на "итальянских бусиках", пишет Mukachevo.net.

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии в малый зал ОГА на 10:00 пригласили медиков, таможенников и пограничников.

На Закарпатье созвали комиссию из-за коронавируса Mukachevo.net

В ОГА запланировали рассмотреть такие вопросы как состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых могут подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

После заседания противоэпидемической комиссии в 10.40 в пресс-центре ОГА состоится брифинг по мерам противодействия коронавирусу.

В ОГА при этом заверили, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случаев COVID-2019. Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

В Чопском пограничном отряде отметили, что все, что в их компетенции, – это надеть маски и перчатки.

На Закарпатье забили тревогу из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральное консульство Украины в Милане приостановило прием граждан и выдачу документов из-за распространения на севере Италии коронавируса COVID-19.

В итальянских городах,где обнаружили случаи заболевания, начался карантин. Там введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии известный модельер Джорджо Армани решил провести без зрителей модный показ своего бренда Armani в Милане.

О происходящем в Италии читайте в нашем эксклюзиве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!