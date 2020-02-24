Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Испугались "итальянских бусиков": на Закарпатье забили тревогу из-за коронавируса

6.8т
Читать материал на украинском

В Закарпатской области 25 февраля срочно соберется временная противоэпидемическая комиссия областной госадминистрации, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украине в результате вспышки коронавируса в Италии.

Такое решение принято из-за того, что в регион возвращаются много работников на "итальянских бусиках", пишет Mukachevo.net.

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии в малый зал ОГА на 10:00 пригласили медиков, таможенников и пограничников.

На Закарпатье созвали комиссию из-за коронавируса

На Закарпатье созвали комиссию из-за коронавируса

Mukachevo.net

В ОГА запланировали рассмотреть такие вопросы как состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых могут подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

После заседания противоэпидемической комиссии в 10.40 в пресс-центре ОГА состоится брифинг по мерам противодействия коронавирусу.

В ОГА при этом заверили, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случаев COVID-2019. Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

В Чопском пограничном отряде отметили, что все, что в их компетенции, – это надеть маски и перчатки.

На Закарпатье забили тревогу из-за коронавируса

На Закарпатье забили тревогу из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральное консульство Украины в Милане приостановило прием граждан и выдачу документов из-за распространения на севере Италии коронавируса COVID-19.

  • В итальянских городах,где обнаружили случаи заболевания, начался карантин. Там введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

  • Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии известный модельер Джорджо Армани решил провести без зрителей модный показ своего бренда Armani в Милане.

  • О происходящем в Италии читайте в нашем эксклюзиве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
9
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости